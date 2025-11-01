Altre news

SARONNO – Sabato 1 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso fin dal mattino, con pioviggini sparse e locali deboli precipitazioni nel corso delle ore centrali. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con valori massimi attorno ai 14°C e minime notturne vicine ai 10°C. La ventilazione sarà generalmente debole, prevalentemente orientale, senza particolari rinforzi.

Nel pomeriggio e verso sera non si attendono miglioramenti sostanziali: la copertura nuvolosa persisterà, accompagnata da possibili deboli piogge a carattere intermittente. L’umidità sarà elevata per tutta la giornata, contribuendo a una percezione di clima uggioso. Nessuna allerta meteo è al momento segnalata per l’area di Saronno.

In Lombardia, condizioni simili interesseranno gran parte del territorio regionale: molte nubi e deboli piogge diffuse, in particolare tra Varesotto, Comasco e area milanese. Più asciutto verso sud, ma con cieli comunque grigi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

