ORIGGIO – Il progetto “Come stai?”, una nuova applicazione pensata per la rivoluzione della prevenzione sanitaria destinata alla popolazione anziana, è stato presentato nei giorni scorsi in villa Borletti, alla presenza del sindaco Evasio Regnicoli, dell’assessore Andrea Palomba. L’applicazione, ancora in fase sperimentale, mobile è progettata per monitorare lo stato di salute degli individui di età superiore ai 65 anni. Il suo meccanismo consiste nella raccolta di dati fisiologici utili per identificare precocemente eventuali segnali di patologie gravi. L’iniziativa ha un ampio raggio d’azione, coinvolgendo familiari, medici di base, farmacie e creando una rete di collaborazione tra enti pubblici, privati e organizzazioni no-profit. L’azione è coordinata da diversi attori territoriali, inclusi la Provincia di Varese, Ats Insubria, Asst Valle Olona e Sette Laghi. La fase sperimentale sarà a breve avviata: mille anziani saranno individuati sul territorio, in collaborazione con i comuni, per testare la applicazione e progettare al meglio il suo funzionamento.

Gli obiettivi e i dettagli del progetto innovativo sono stati illustrati durante il convegno, con la previsione di un avvio operativo a partire da gennaio 2026. Tra i relatori principali, Piero Bonferoni, direttore di strutture sanitarie e socio-assistenziali, ha sottolineato l’obiettivo primario del progetto: anticipare la fase di presa in carico del paziente e definire un percorso sanitario personalizzato, garantendo supporto al cittadino anziano che necessita di assistenza e cure. Inoltre, il progetto “Come stai?” mira a stabilire un punto di riferimento unico e integrato, ponendo rimedio alla frammentazione dei servizi di assistenza disponibili per i caregiver. Hanno preso parte alla discussione anche Maria Grazia Pepe, direttrice di Casa San Giorgio a Origgio, Luigi Regalia, direttore della Rsa Focris di Saronno, ed Emaneule Monti, presidente della Commissione Welfare del Consiglio regionale, il quale ha ribadito l’importanza della tecnologia per l’innovazione sanitaria.

