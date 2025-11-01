Città

SARONNO – “Ringrazio chi ricorda dal proprio divano cosa significhi fare cultura. Cultura prima di tutto è partecipazione”. Inizia così la risposta dell’assessora Maria Cornelia Proserpio, presente con la sindaca Ilaria Pagani ieri sera in Villa, alla nota di Saronno Civica sugli eventi per Halloween.

“La festa di Halloween non è nella nostra tradizione ma è un fenomeno che esiste. Invece che ignorarlo bisogna sfruttarlo. Organizzare giochi per bambini non è mai una cosa sbagliata. Meglio ancora se è in una villa storica e nel mentre che i bambini giocano i genitore possono godere di una visita guidata. La serata al museo inoltre è stato un momento davvero magico. Un pubblico eterogeneo con molti bambini che hanno seguito una visita guidata teatralizzata che li ha portati a scoprire il mondo di Giuditta Pasta e ascoltare arie d’opera. Intrattenimento e cultura possono e devono andare a pari passo”

E conclude: “Questi sono i primi passi per un rilancio della villa e del museo ma soprattutto per far tornare Saronno al centro della vita culturale del comprensorio”.

