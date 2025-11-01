Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Incidente nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in via per Saronno, nella zona est del paese, al confine con il territorio saronnese. L’episodio si è verificato all’altezza della rotatoria di fondo via Roma, dove due auto si sono scontrate in circostanze ancora al vaglio dei carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, gli automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme dopo aver notato una delle vetture finita nel prato della rotatoria, con il paraurti divelto, e l’altra rimasta di traverso sulla carreggiata, ostacolando il traffico. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, oltre all’ambulanza attivata in codice verde.

Un uomo di 28 anni è stato soccorso e accompagnato all’ospedale di Saronno, dove è stato ricoverato in condizioni non gravi. Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza della zona si sono protratte fino a notte inoltrata, con momentanei rallentamenti alla circolazione lungo via per Saronno.

