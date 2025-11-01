Groane

SOLARO -Riceviamo e pubblichiamo la nota della Solaro Multiservizi.

“Come Azienda Speciale Solaro Multiservizi siamo impegnati da diverso tempo nel tentativo di ampliare il personale delle Farmacie Comunali. La regolare turnazione è sempre stata garantita, così come l’apertura della Farmacia Comunale 1 di via Varese e della Farmacia Comunale 2 di corso Europa, e soprattutto non è mai mancata la professionalità dei nostri addetti nel servizio al cittadino.

Come confermato da uno studio promosso da Confservizi Lombardia intitolato “Le farmacie comunali in Lombardia – dinamiche attuali e prospettive future” subiamo un trend sempre più marcato di carenza del personale. In tutta Italia mancano per ora circa 1.300 farmacisti, di cui almeno 400 concentrati in Lombardia. Ed il numero è destinato a crescere, a causa anche del calo delle iscrizioni nelle facoltà universitarie di circa un migliaio in meno di dieci anni.

La ricerca del personale è attiva attraverso tutti i canali e non vengono risparmiate energie, tuttavia è una contesa che incontra altissima concorrenza e limitatissima disponibilità.

Riteniamo il ruolo del farmacista centrale, il primo presidio sanitario del territorio e per questo l’obiettivo dichiarato di Solaro Multiservizi è incrementare al più presto il personale e ripristinare il servizio completo”

