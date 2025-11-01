Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Super sabato calcistico allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella: per gli appassionati c’è infatti l’opportunità di vivere una giornata divertente senza spostarsi di un centimetro.

Alle 14.30 odierne, infatti, sul sintetico del centro sportivo caronnese è in programma Como-Cittadella, prima contro seconda nel campionato Primavera 2, ovvero quello dei talenti emergenti del football locale, e con ingresso gratuito. Si gioca per la 7′ giornata di andata, arbitro designato è Mirko Pelaia di Pavia, assistenti Luca Pongan di Biella ed Elisa Lavarra di Cosenza.

Poi, giusto il tempo di un aperitivo al bar ed alle 18 si gioca l’anticipo del campionato di Eccellenza, Caronnese-Vigevano. E’ la 9′ giornata di andata, arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio, assistenti Gabriele Terlizzi di Bergamo e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Altri anticipi, Arconatese-Mariano (alle 14.30), Besnatese-Solbiatese (alle 15) ed Arcellasco-Sedriano (alle 20.30). Classifica: Arconatese 22, Solbiatese 15, Rhodense 14, Caronnese 14, Fbc Saronno 13, Vis Nova Giussano 13, Lentatese 13, Besnatese 12, Vergiatese 12, Legnano 11, Sedriano 11, Mariano 10, Vigevano 8, Ardor Lazzate 7, Sestese 7, Magenta 7, Arcellasco 5, Alta Brianza 5.

