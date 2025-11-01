Tra i binari, gli sviluppi del servizio ferroviario regionale nel nodo di Saronno
1 Novembre 2025
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.
Con deliberazione di giunta n. XII / 5025 del 22 settembre 2025, la Regione ha adottato l’aggiornamento del piano regionale mobilità e trasporti (Prmt). L’aggiornamento è rilevante soprattutto sul piano delle infrastrutture, essendo lasciato più vago l’aspetto dei servizi che quelle infrastrutture utilizzano oppure utilizzeranno. Per quest’ultimo aspetto continueremo a fare riferimento al precedente Prmt 2016 nei casi applicabili, ove non sia contraddetto esplicitamente dal Piano nuovo, comunque tenuto conto degli altri documenti pubblici afferenti alla pianificazione dell’offerta di trasporto.
In premessa agli aspetti progettuali, il Prmt contiene molti dati che, pur interessanti anche per quanto riguarda la mobilità generata da e per Saronno, non possiamo affrontare qui in modo estensivo. Raccomandiamo pertanto ai lettori la lettura del documento completo.
Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, si inizia riepilogando quelle realizzate dal 2016 a oggi, che per il Nodo di Saronno sono: il collegamento Malpensa T1-T2, la stazione di interscambio Como Camerlata FN-RFI, il nuovo binario per l’attestamento a Garbagnate Milanese della linea S13, l’ammodernamento dell’accessibilità nelle stazioni di Grandate e Castano Primo.
Con orizzonti temporali 2027 (fase) e 2032 (completamento) si prevede l’attivazione di servizi ferroviari di accesso all’aeroporto di Malpensa su nuove linee ferroviarie, con l’obiettivo di ampliare il bacino di utenza con collegamenti diretti all’aeroporto; i potenziamenti infrastrutturali necessari sono l’attivazione del raccordo Malpensa T2-Sesto Calende e il potenziamento Rho-Parabiago-Gallarate. Questo punto ricomprende, seppur non esplicitato in questa sede, la riorganizzazione del servizio tra Saronno e Milano Centrale, per la quale non si prospetta ancora una soluzione soddisfacente per Saronno e i comuni della Valle Olona.
Oltre il 2032, sono previsti il potenziamento dell’asse ferroviario Busto Arsizio-Saronno-Seregno-Carnate-Bergamo e il potenziamento ferrovia Saronno-Busto Arsizio-Novara/Malpensa; per quest’ultimo è in corso lo studio delle alternative progettuali.
È rilevante, poi, la nuova “stazione porta” di Segrate, che, pur essendo totalmente estranea al Nodo di Saronno dal punto di vista geografico, sarà molto importante per noi sul piano funzionale e trasportistico: infatti, con l’eliminazione di almeno parte dell’offerta su Milano Centrale, sarebbe proprio a Segrate Porta Est che dovremmo intercettare i servizi dell’Alta Velocità verso Brennero, Venezia e Trieste, provenendo dal passante ferroviario oppure dai nuovi regio express da Milano Bovisa per Bergamo e Verona, che sarà possibile effettuare a seguito del potenziamento di Milano Bovisa.
Potenziamento e riorganizzazione del nodo di Milano Bovisa sono totalmente finanziati da contratto di programma Ferrovienord e vengono indicati in fase di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di migliorare i servizi, incrementandone frequenza, velocità e puntualità, potenziando le coincidenze ferro-ferro e favorendo l’intermodalità.
La Regione intende proseguire con il piano di rinnovo della flotta esistente in funzione della rottamazione delle unità più vecchie, e acquistare nuovo materiale con caratteristiche tecniche e prestazionali specializzate in funzione del tipo di servizio (Suburbano, Regionale, Regio Express), con l’obiettivo di mantenere costante l’età media del parco mezzi e migliorare il livello di qualità del servizio ferroviario.
Si citano anche il “raddoppio selettivo Saronno-Seregno in Baruccana”, totalmente finanziato da contratto di programma Ferrovienord, azione inerziale (intervento F12.4 del Prmt 2016), che viene indicata “in realizzazione” con l’obiettivo di migliorare i servizi, incrementandone la puntualità, e il Raddoppio selettivo Gemonio-Cittiglio, totalmente finanziato da contratto di programma Ferrovienord, attualmente in realizzazione con l’obiettivo di incrementare frequenza, velocità e puntualità.
Oltre il 2032, sono previsti il raddoppio Cesano Maderno-Seregno con innesto a scavalco, per il quale è in corso lo studio delle alternative progettuali, e il potenziamento Varese-Malnate, per il quale è da avviare lo studio delle alternative progettuali.
Il Prmt contiene infine riorganizzazione del polo infrastrutturale tecnologico manutentivo e riqualificazione della stazione di Saronno e aree limitrofe, totalmente finanziati da Contratto di Programma Ferrovienord e indicati in fase di Progettazione Esecutiva, con l’obiettivo di migliorare i servizi, incrementandone frequenza, velocità e puntualità, e il progetto Fili (Cadorna-Bovisa-Saronno-Busto Arsizio), in parte finanziato da contratto di programma Ferrovienord e indicato in parte in fase di documento di fattibilità alternative progettuali (Docfap), in parte in fase di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di migliorare i servizi, incrementandone frequenza e puntualità, potenziando le coincidenze ferro-ferro, favorendo l’intermodalità e contribuendo alla riqualificazione urbana.
Oltre il 2032 sono previsti anche la riattivazione del raccordo Garbagnate Milanese-Arese-Lainate, per il quale lo studio delle alternative progettuali è da avviare, il potenziamento Como Camerlata-Como Borghi, l’incremento della capacità nel Nodo di Milano Rfi, il completamento dei raddoppi selettivi tra Varese e Laveno ed Ertms L2 su intera rete per il superamento delle soggezioni di circolazione che provocano rallentamenti e ritardi; per quest’ultimo è da avviare lo studio delle alternative progettuali.
Sul solco tracciato dal Prmt si trovano le principali variazioni all’orario di servizio vigenti già da dicembre 2025 che la Regione ha comunicato ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della Legge Regionale 6/2012; per quanto interessa il Nodo di Saronno l’offerta ferroviaria varierà come segue:
- A Milano Rogoredo troveremo un treno ogni due ore per Pavia-Tortona-Genova via Mignanego, un treno ogni due ore per Pavia-Tortona-Genova via Busalla, un treno ogni due ore per Pavia-Tortona-Asti e un treno ogni due ore per Pavia-Tortona-Novi Ligure, ottenendo così, anche provenendo da Saronno, un treno ogni mezzora su Tortona e due treni ogni due ore su Genova, ai sensi della delibera di giunta regionale XII / 4686 del 7 luglio 2025;
- La linea XP1 Milano Cadorna-Saronno-Malpensa T2 diventerà RE54, dovrebbe fermare anche a Milano Domodossola e sarà ammesso l’acquisto della seconda classe per le destinazioni regionali; la prospettiva di cui si discute è quella di abolire totalmente il tariffario aeroportuale integrandolo in quello regionale ordinario, ottenendo la tariffa speciale aeroportuale mediante apposito sovrapprezzo;
- La linea XP2 Milano Centrale-Saronno-Malpensa T2 diventerà RE51, da gennaio 2026 dovrebbe essere prolungata a Gallarate; contestualmente sarà attivata la nuova corsa giornaliera 2914/10305 Milano Centrale 4.55 – Saronno 5.24 – Gallarate 6:06; attenzione quindi: gli utenti di questa importante linea non dovranno cercare più sui tabelloni la destinazione Malpensa Aeroporto T2, bensì Gallarate via Saronno-Malpensa Aeroporto T2;
- In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono state preannunciate poderose estensioni del servizio da Milano in orari notturni anche molto avanzati, che termineranno una volta passato l’evento ma che sarebbe bello poter riproporre anche successivamente, almeno d’estate e nei finesettimana; ciò che non era riuscito in occasione di Expo 2015.
