Con deliberazione di giunta n. XII / 5025 del 22 settembre 2025, la Regione ha adottato l’aggiornamento del piano regionale mobilità e trasporti (Prmt). L’aggiornamento è rilevante soprattutto sul piano delle infrastrutture, essendo lasciato più vago l’aspetto dei servizi che quelle infrastrutture utilizzano oppure utilizzeranno. Per quest’ultimo aspetto continueremo a fare riferimento al precedente Prmt 2016 nei casi applicabili, ove non sia contraddetto esplicitamente dal Piano nuovo, comunque tenuto conto degli altri documenti pubblici afferenti alla pianificazione dell’offerta di trasporto.

In premessa agli aspetti progettuali, il Prmt contiene molti dati che, pur interessanti anche per quanto riguarda la mobilità generata da e per Saronno, non possiamo affrontare qui in modo estensivo. Raccomandiamo pertanto ai lettori la lettura del documento completo.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, si inizia riepilogando quelle realizzate dal 2016 a oggi, che per il Nodo di Saronno sono: il collegamento Malpensa T1-T2, la stazione di interscambio Como Camerlata FN-RFI, il nuovo binario per l’attestamento a Garbagnate Milanese della linea S13, l’ammodernamento dell’accessibilità nelle stazioni di Grandate e Castano Primo.

Con orizzonti temporali 2027 (fase) e 2032 (completamento) si prevede l’attivazione di servizi ferroviari di accesso all’aeroporto di Malpensa su nuove linee ferroviarie, con l’obiettivo di ampliare il bacino di utenza con collegamenti diretti all’aeroporto; i potenziamenti infrastrutturali necessari sono l’attivazione del raccordo Malpensa T2-Sesto Calende e il potenziamento Rho-Parabiago-Gallarate. Questo punto ricomprende, seppur non esplicitato in questa sede, la riorganizzazione del servizio tra Saronno e Milano Centrale, per la quale non si prospetta ancora una soluzione soddisfacente per Saronno e i comuni della Valle Olona.

Oltre il 2032, sono previsti il potenziamento dell’asse ferroviario Busto Arsizio-Saronno-Seregno-Carnate-Bergamo e il potenziamento ferrovia Saronno-Busto Arsizio-Novara/Malpensa; per quest’ultimo è in corso lo studio delle alternative progettuali.

È rilevante, poi, la nuova “stazione porta” di Segrate, che, pur essendo totalmente estranea al Nodo di Saronno dal punto di vista geografico, sarà molto importante per noi sul piano funzionale e trasportistico: infatti, con l’eliminazione di almeno parte dell’offerta su Milano Centrale, sarebbe proprio a Segrate Porta Est che dovremmo intercettare i servizi dell’Alta Velocità verso Brennero, Venezia e Trieste, provenendo dal passante ferroviario oppure dai nuovi regio express da Milano Bovisa per Bergamo e Verona, che sarà possibile effettuare a seguito del potenziamento di Milano Bovisa.

Potenziamento e riorganizzazione del nodo di Milano Bovisa sono totalmente finanziati da contratto di programma Ferrovienord e vengono indicati in fase di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di migliorare i servizi, incrementandone frequenza, velocità e puntualità, potenziando le coincidenze ferro-ferro e favorendo l’intermodalità.

La Regione intende proseguire con il piano di rinnovo della flotta esistente in funzione della rottamazione delle unità più vecchie, e acquistare nuovo materiale con caratteristiche tecniche e prestazionali specializzate in funzione del tipo di servizio (Suburbano, Regionale, Regio Express), con l’obiettivo di mantenere costante l’età media del parco mezzi e migliorare il livello di qualità del servizio ferroviario.

Si citano anche il “raddoppio selettivo Saronno-Seregno in Baruccana”, totalmente finanziato da contratto di programma Ferrovienord, azione inerziale (intervento F12.4 del Prmt 2016), che viene indicata “in realizzazione” con l’obiettivo di migliorare i servizi, incrementandone la puntualità, e il Raddoppio selettivo Gemonio-Cittiglio, totalmente finanziato da contratto di programma Ferrovienord, attualmente in realizzazione con l’obiettivo di incrementare frequenza, velocità e puntualità.