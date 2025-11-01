ROMA – “Il governo si impegni per tradurre in realtà l’importante lavoro dei gruppi parlamentari per migliorare la vita e le cure dei pazienti oncologici”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, nel corso della dichiarazione di voto sulla mozione in materia di percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici.

“Spesso si sottovaluta il ruolo di una corretta alimentazione. Basti pensare che la malnutrizione colpisce, già alla diagnosi, tra il 30 e il 50% dei pazienti oncologici, complicando il percorso di cura e il benessere psicofisico della persona colpita da neoplasie. La mozione approvata oggi alla Camera traccia un percorso che però va attuato concretamente. Servono reti territoriali capaci di coordinare la multidisciplinarietà della diagnosi, della cura e del follow up. La regione Campania, su iniziativa del consigliere IV Pellegrino, l’ha fatto con una legge che include percorsi nutrizionali legati alle specificità della persona, campagne informative e percorsi formativi per le professionalità coinvolte. Questo modello può essere esteso a livello nazionale. La legge di Bilancio può essere un’occasione per iniziare. E insieme vanno trovate risorse per campagne educative, per rendere gratuiti gli alimenti medici a fini speciali, e per sostenere un necessario cambio di modello organizzativo della sanità e presa in carico del paziente, in un’ottica di team interdisciplinari e multiprofessionali”, conclude.