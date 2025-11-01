Volley

CARONNO PERTUSELLA – Quarto turno di campionato di serie B maschile di volley, oggi, e seconda partita casalinga per la Rossella Pallavolo Caronno che, dopo la convincente vittoria in terra ligure, ospiterà la temibilissima formazione spezzina di Npsg. I ragazzi di coach Gervasoni sono in crescita ma devono dimostrare di essere squadra compatta e determinata se vogliono tenere il passo delle prime della classe. Sarà possibile seguire il match dalle 19.45 in diretta sul nostro canale YouTube. Si gioca al palasporti di via per Uboldo alle 20.

Per la Pallavolo Saronno l’incontro interno, al Paladozio di via Biffi, contro il Mondovì, inizio alle 18 mentre la Miretti Limbiate alle 20 riceve al centro sportivo Blu di via Tolstoj i piemontesi del Sant’Anna.

Classifica dopo tre giornate: Yaka Malnate 9 punti, Ciriè 8, Garlasco e Res volley 7, Pallavolo Saronno, Ets Rossella Caronno e Novi Pallavolo 6, Npsg Trading e Albisola 4, Sant’Anna Tomcar 3, Volley Parella Torino 2, Diavoli rosa 1, Miretti Team Limbiate e Mondovì 0.

(foto Caronno)

