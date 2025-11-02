Cronaca

TURATE – Atto vandalico nella notte tra venerdì e sabato al parco urbano “Turate Solidale” di via Garibaldi, dove ignoti hanno danneggiato pesantemente la recinzione del perimetro esterno.

Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili avrebbero sfondato la recinzione con un mezzo, provocando ingenti danni e accedendo all’interno dell’area verde. L’episodio è avvenuto nella notte di sabato 1 novembre e ha immediatamente fatto scattare le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Gli agenti stanno ora visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in particolare quelle del sistema di controllo dei varchi, che potrebbero fornire elementi utili per risalire ai responsabili. Sul posto sono state inoltre individuate tracce di olio sull’asfalto, lasciate probabilmente dal mezzo utilizzato per abbattere la recinzione, che saranno analizzate come possibile indizio.

L’episodio ha destato sconcerto in paese, trattandosi di uno spazio pubblico inaugurato di recente e frequentato da molte famiglie. L’amministrazione comunale segue da vicino gli sviluppi dell’indagine, auspicando che i colpevoli vengano identificati al più presto.

(foto archivio)

