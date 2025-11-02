Calcio

UBOLDO / TRADATE – Nell’ottava giornata del girone N di Prima categoria, il Marnate Gorla conquista tre punti fondamentali superando 1-0 il Parabiago e si riprende la vetta della classifica. A decidere la sfida è stato il gol di Francesco Passafiume al 32’ del primo tempo, che ha regalato ai gialloblù il sorpasso sull’Accademia Bustese. Proprio la Bustese, impegnata sul campo della Mocchetti, non è andata oltre l’1-1, rallentando la propria corsa. In difficoltà anche il Valle Olona, battuto 2-1 dall’Antoniana, che ha così ottenuto la prima vittoria stagionale: la posizione del tecnico Turri, almeno per ora, non sarebbe in discussione, ma la società valuterà attentamente la situazione. Successo importante anche per il Pontevecchio (1-0 sulla Folgore Legnano) e per il Nerviano, che ha travolto 4-1 la Ticinia Robecchetto. In coda, netto 5-0 del Vela Mesero sul Real Vanzaghese.

Nel girone A sconfitta per il Tradate Abbiate, battuto 2-1 in trasferta dal Cantello Belfortese, mentre nel girone B la Gerenzanese ha vinto 4-2 in casa contro la Lainatese, confermando il buon momento di forma.

Prima Categoria – Girone N

Risultati e marcatori

Academy Uboldo-Turbighese 1-0 (24’ st Hyso)

Antoniana-Valle Olona 2-1 (38’ pt Gallo, 38’ st Belvisi, 50’ st D’Ascanio)

Marnate Gorla-Parabiago 1-0 (32’ pt Passafiume)

Mocchetti-Accademia Bustese 1-1

Nerviano-Ticinia Robecchetto 4-1

Pontevecchio-Folgore Legnano 1-0 (18’ st Ghidoli)

Villa Cassano-CG Boffalorese 2-1 (32’ pt Tallarita, 8’ st Gorgoglione, 13’ st aut. Granata)

Vela Mesero-Real Vanzaghese 5-0

Classifica: Marnate Gorla 19, Accademia Bustese 18, Turbighese 18, Pontevecchio 14, Villa Cassano 14, Parabiago 13, Vela Mesero 13, Nerviano 13, CG Boffalorese 11, Mocchetti 10, Valle Olona 7, Ticinia Robecchetto 7, Academy Uboldo 7, Antoniana 6, Folgore Legnano 5, Real Vanzaghese 3.

