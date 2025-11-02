Calcio

LAINATE – Nell’anticipo di Seconda categoria del sabato sera, al centro sportivo di via Cagnola a Lainate, la netta vittoria della Frazione calcistica Dal Pozzo, per 3-1 sulla Robur Legnano. Un appuntamento al quale ha assistito un folto pubblico ed al termine non è mancato il tradizionale momento di saluto dei giocatori gialloverdi ai propri supporter. Per la formazione nata a Dal Pozzo di Ceriano Laghetto si è trattato dunque di un convincente successo.

Fra qualche alto e basso, prosegue così in modo globalmente positivo la stagione del Dal Pozzo.

(foto da Facebook, il saluto del Dal Pozzo ai propri sostenitori presenti in tribuna)

