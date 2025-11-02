Sport

CESANO MADERNO – Trasferta complicata per la Cogliatese che per l’ottava giornata di campionato sfida il Cesano Maderno.

Campo pesantissimo che nonostante la pioggia incessante tiene tutto sommato molto bene. I biancorossi lavorano bene sulle fasce rendendosi in un paio di occasioni molto pericolosi, i biancoazzurri non riescono invece a costruire come vogliono cercando soluzioni in contropiede. Alla mezz’ora Pivato salva un gol sulla linea di porta, il gol è nell’aria ed arriva nel momento peggiore per la squadra di Biemmi. Al 44’, mezzo pasticcio in difesa con il Cesano che a botta sicura trova un altro salvataggio miracoloso sulla linea di Corona, sulla respinta Carella prende la mira dal limite e la fa girare sotto al sette, 1-0 e intervallo.

Nella ripresa ci sono due squilli di Banfi che nel giro di un paio di minuti sfiora il pari prima in tuffo di testa e poi con un bel sinistro in diagonale, bravo Drago ad allungarsi e a respingere in corner. Al 75’ il Cesano fa bis, su una mischia la palla viene scodellata per Faye che tutto solo da due passi deve solo prendere la mira e metterla dentro col piattone, 2-0. Tempo cinque minuti ed ecco il tris : su una micidiale ripartenza, Coppola fa una grande giocata dribblando due difensori avversari e mettendola dentro per Cittadino che a porta vuota la appoggia in rete. Gioco, incontro e partita, il Cesano Maderno vince 3-0.

Giornata da dimenticare per la Cogliatese che non è riuscita a contenere un ottimo avversario. Le chanche per riaprirla e rimettere in carreggiata la partita ci sono state, ma a conti fatti il Cesano ha ampiamente meritato il successo. Domenica prossima altra sfida molto complicata per la squadra di Biemmi, si va in trasferta contro la Triuggese imbattuta capolista.

Cesano Maderno – Cogliatese : 3-0

CESANO MADERNO : Drago, Familiari, Cittadino, Govoni, Faye, Larosa, Coppola, Carella, Andreazza, Cenderelli, Capodivento. A disposizione : Torresan, Pizzi, Bottari, Arborea, Biscardi, Caravello, Garbin, Lobina, Sala. All. Spotti

COGLIATESE : Sanfilippo, Pivato, Del Bianco, Murari, Pastore, Belotti, Avella, Corona, Banfi, Cimnaghi, Donghi. A disposizione : Ortolan, Alberio, Cappelletti, Ferrario, Quaggelle, Pascale G., Pascale K., Rose, Ventrella. All. Biemmi

Marcatori : 44pt Carella, 30st Faye, 34st Cittadino