SARONNO – Nel girone R della Seconda categoria di calcio, alla 8′ giornata, l’anticipo di sabato ha visto la Frazione calcistica Dal Pozzo battere in casa, a Lainate, la Robur Legnano 3-1. Domenica il pari 2-2 in trasferta dell’Amor sportiva sul campo dei rhodensi del Mazzo 80: ai saronnesi non sono bastati i gol di Benincasa e Pilato.

Bene la Pro Juventute, in casa al centro sportivo parrocchiale di Uboldo: ha vinto 1-0 contro la Virtus Cantalupo, gol partita di Costantino su calcio di rigore alla mezz’ora del primo tempo.

Altri risultati: Oratorio Passirana-Polisportiva Orpas 0-1, San Luigi Pogliano-Pro Novate 3-3, Victor Rho-Oratorio San Francesco 3-3, Oratorio Lainate-Union Oratori Castellanza 4-0, Ardor Bollate-Legnanese 0-4.

Classifica: Polisportiva Orpas 19 punti, Legnanese 18, Pro Novate 17, Robur Legnano 16, Oratorio Lainate 15, Ardor Bollate e Amor sportiva 12, Oratorio San Francesco e Victor Rho 11, Mazzo 80 e Frazione calcistica Dal Pozzo 10, Union Oratori Castellanza 9, Pro Juventute 7, Virtus Cantalupo 5, San Luigi Pogliano 3, Oratorio Passirana 2.

(foto archivio: Amor sportiva in azione di gioco)

