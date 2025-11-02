Calcio

LAZZATE – Botta e risposta fra Ardor Lazzate e Legnano: una delle sfide domenicali più interessanti del campionato di Eccellenza, 9′ giornata, è finita 1-1. Ad aprire le marcature al 38′ della ripresa il lilla Pellini, mentre il pari è stato firmato dall’ex saronnese e besnatese Citterio, da poco passato ai gialloblù di casa, andato a segno in piena zona Cesarini, al 46′.

Risultati

Sabato: Arconatese-Mariano 6-3, Besnatese-Solbiatese 1-2, Caronnese-Vigevano 2-0, Arcellasco-Sedriano 0-0. Domenica Fbc Saronno-Lentatese 2-1, Magenta-Rhodense 1-1, Sestese-Vis Nova Giussano 1-0, Ardor Lazzate-Legnano 1-1, Altabrianza Tavernerio-Vergiatese 0-0.

Classifica

Arconatese 25 punti, Solbiatese 18, Caronnese 17, Fbc Saronno 16, Rhodense 15, Vis Nova Giussano, Vergiatese, Lentatese 13, Legnano, Sedriano, Besnatese 12, Mariano e Sestese 10, Ardor Lazzate, Vigevano e Magenta 8, Arcellasco e Altabrianza 6.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

02112025