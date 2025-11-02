Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Lentatese: diretta
2 Novembre 2025
SARONNO – Appuntamento oggi alle 14.30 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi per Fbc Saronno-Lentatese. Obiettivo i tre punti per i saronnesi, che vogliono restare nelle zone alte della classifica e che trovano però questo pomeriggio una squadra ostica che ha saputo mettere in difficoltà anche altre “grandi”.
Arbitro sarà Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria, assistenti Andrea Bordone di Milano e Marco Petrosino di Abbiategrasso.
In Eccellenza, 9′ giornata, giocate ieri Arconatese-Mariano 6-3, Caronnese-Vigevano 2-0, Arcellasco-Sedriano 0-0 e Besnatese-Solbiatese 1-2. Oggi anche Ardor Lazzate-Legnano con arbitro Alberto Guerra di Voghera, assistenti Lorenzo De Micheli di Gallarate e Mattia Sechi di Crema (alle 15).
Classifica
Classifica: Arconatese 25, Solbiatese 18, Caronnese 17, Rhodense 14, Fbc Saronno 13, Vis Nova Giussano 13, Lentatese 13, Besnatese 12, Vergiatese e Sedriano 12, Legnano 11, Mariano 10, Vigevano 8, Ardor Lazzate 7, Sestese 7, Magenta 7, Arcellasco 6, Alta Brianza 5.
(foto archivio: Fbc Saronno in azione di gioco)
