SOLARO – L’Universal Solaro torna al successo e lo fa con autorità: al “Colombo-Gianetti” i giallorossi superano 3-0 il Verbano, ritrovando morale e punti preziosi. Le reti, tutte nel primo tempo, portano la firma di Latino, Tartaglione e Belnome. Una vittoria che rilancia la squadra, ora quarta in classifica a quota 15, alle spalle delle tre corazzate del girone.

Davanti continua la corsa dell’Aurora Cantalupo, sempre più capolista con 21 punti. Contro il Gavirate i biancoverdi dominano dall’inizio alla fine, chiudendo sul 3-0 grazie a Urso e alla doppietta di Gerevini.

Pareggio invece per lo Sc United, che contro il Canegrate si deve accontentare dell’1-1, risultato che tiene la formazione di Solaro a metà classifica con 11 punti. Nel frattempo, in coda, restano a secco Verbano e Castanese, mentre continua il momento negativo del Ceriano Laghetto, battuto in casa dall’Accademia Inveruno.

Nel girone B ancora una sconfitta per il Rovellasca 1910, che ha perso 1-2 in casa contro la Vibe Ronchese, ai comaschi non è bastata la rete di Tallarita.

Risultati e marcatori – Promozione C

Aurora Cantalupo–Gavirate 3-0 (11’ pt Urso, 16’ st Gerevini, 26’ st Gerevini)

Ceriano Laghetto–Inveruno 0-2 (7’ st Rondanini, 28’ st Cesaro)

Ispra–Morazzone 0-2 (33’ pt D’Astoli, 39’ pt Zani)

Luino–Accademia Bmv 1-0 (27’ st Lercara)

Sc United–Canegrate 1-1

Vighignolo–Vittuone 3-1

Castanese–Gallarate 0-3 (21’ st Catizone, 29’ st Turato, 35’ st Tripoli)

Universal Solaro–Verbano 3-0 (6’ pt Latino, 23’ pt Tartaglione, 47’ pt Belnome)

Classifica: Aurora Cantalupo 21, Vighignolo 19, Accademia Inveruno 17, Universal Solaro 15, Accademia Bmv e Gallarate 14, Morazzone 13, Sc United, Luino e Ceriano Laghetto 11, Gavirate 8, Vittuone e Castanese 6, Canegrate e Ispra 5, Verbano 0.

02112025