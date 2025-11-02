Calcio

CESATE- Un’altra domenica ricca di emozioni nel Girone C di Promozione.

Prosegue la marcia trionfale dell’Aurora Cantalupo, che in casa travolge il Gavirate per 3-0 grazie alle reti di Urso e alla doppietta di Gerevini, confermandosi tra le formazioni più in forma del momento. I gialloblù di Colombo hanno mostrato grande solidità e concretezza, dominando il match sin dai primi minuti.

Torna a vincere anche l’Universal Solaro, che liquida il Verbano con un secco 3-0 firmato Latino, Tartaglione e Belnome. Una prestazione di alto livello per i giallorossi, sempre più convincenti e solidi davanti al proprio pubblico.

Buon punto per lo S.C. United, che impatta 1-1 contro il Canegrate: dopo il vantaggio firmato da Zanus, i padroni di casa sono stati raggiunti nel finale da Frau, ma la squadra di mister Morandi conferma il suo buon momento di forma.

Giornata amara invece per il Ceriano Laghetto, sconfitto 0-2 dall’Accademia Inveruno. Gli ospiti trovano il successo con Rondanini e Cesaro, mentre i biancoblù non riescono a invertire il trend negativo e restano fermi in classifica, in attesa di una reazione già dalla prossima giornata.

Una domenica, insomma, che sorride a Cantalupo, Solaro e United, e lascia qualche rammarico al Ceriano Laghetto, chiamato a ripartire subito.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Aurora Cantalupo-Gavirate 3-0 Reti: 11′ pt Urso, 16′, 26′ st Gerevini

Ceriano Laghetto-Accademia Inveruno 0-2 Reti: Rondanini, Cesaro

Ispra-Morazzone 0-2 Reti: 32′ pt D’Astoli, 45′ pt Zani

Luino-Accademia BMV 1-0 Reti: 27′ st Lercara

S.C. United-Canegrate 1-1 Reti: 30′ st Zanus (U), 37′ st Frau (C)

Vighignolo-Acc. Vittuone 3-1 Reti: 5′ pt Husi (V), 10′ pt Orlandi (V), 44′ pt Rig. Mazzarani (V), Bertoli (V)

Castanese-Gallarate 0-3 Reti: 26′ st Catizone, 29′ st Turato, 35′ st Tripoli

Universal Solaro-Verbano 3-0 Reti: 6′ pt Latino, 23′ pt Tartaglione, 46′ pt Belnome