VENEGONO SUPERIORE – Un’altra giornata amara per la Varesina, che a Castellanza è stata sconfitta 2-1 nella decima giornata del girone B di Serie D. Le Fenici, passate in vantaggio al 5’ con Costantino, sono state raggiunte e superate nella ripresa da due rigori trasformati da Chessa, che ha regalato la vittoria alla Castellanzese. Per la squadra di Venegono Superiore è l’ennesima occasione sfumata, in una fase delicata del campionato: la classifica vede la Varesina ferma a 8 punti, penultima, con un solo successo stagionale.

Dalla società traspare amarezza anche per alcune decisioni arbitrali ritenute determinanti, ma la priorità resta ritrovare punti e fiducia per risalire la graduatoria.

Risultati e marcatori – Girone B (decima giornata)

Caldiero Terme–Breno 2-1 (11’ pt Orfeini C, 8’ st Senatore B, 33’ st Parisi C)

Casatese Merate–Nuova Sondrio 4-2 (11’ pt Ndao C, 16’ pt Avinci C, 45’ pt rig. Marras S, 24’ st Gningue C, 35’ st Longo S, 43’ st Pozzoli C)

Castellanzese–Varesina 2-1 (5’ pt Costantino V, 31’ st rig. Chessa C, 46’ st rig. Chessa C)

Leon–Brusaporto 0-1 (Moraschi B)

Milan Futuro–Oltrepò 2-1 (12’ pt Eletu M, 32’ st Franceschinis O, 39’ st Sia M)

Pavia–Villa Valle 4-0 (37’ pt Concina P, 45’ pt Alfiero P, 3’ st Alfiero P, 36’ st Perna P)

Scanzorosciate–Vogherese 0-0

Virtus CiseranoBergamo–Folgore Caratese 1-2 (20’ pt Caccia V, 35’ st Binous F, 48’ st Gjonaj F)

Chievo Verona–Real Calepina 3-3 (6’ pt Paloschi C, 19’ pt Jassey C, 31’ pt Oboe R, 33’ pt Freri R, 40’ st D’Este C, 49’ st Ronzoni R)

Classifica

Chievo Verona 23, Folgore Caratese 20, Brusaporto 20, Casatese Merate 17, Villa Valle 17, Milan Futuro 17, Castellanzese 15, Breno 14, Caldiero Terme 14, Real Calepina 12, Leon 11, Virtus CiseranoBergamo 11, Oltrepò (-1) 11, Vogherese 10, Scanzorosciate 10, Varesina 8, Pavia 8, Sondrio 1.

