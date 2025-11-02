Saronnese

CISLAGO – Inclusione ed empatia: due parole chiave che hanno caratterizzato le due giornate alla scuola primaria Mazzini in compagnia con Giuseppe Rosafio, l’atleta saronnese e campione di baseball per ciechi. Oltre 200 alunni tra le classi delle classi quarte e quinte, hanno fatto un’esperienza sensoriale immersiva: totalmente privati dell’uso della vista, hanno utilizzato solo il tatto per conoscere il mondo intorno a sé, mettendosi nei panni delle persone con disabilità visiva. A guidare i bambini attraverso queste giornate è stato proprio Giuseppe Rosafio.

Bendati, hanno inserito le mani in una serie di scatole e hanno cercato di indovinare gli oggetti al suo interno. L’ultima scatola, contenente le mani di un’altra persona che stringevano quelle dei bambini, ha regalato un momento significativo per tutti i bimbi, che hanno così sperimentato l’emozione della vicinanza emotiva.

“Due giorni, più di 200 alunni, un sacco di occhi dolci e grandi sorrisi e tante piccole mani che rovistavano dentro ha delle scatole cercando di capire i vari oggetti che noi abbiamo nascosto per sensibilizzare alla disabilità visiva facendo loro percepire vari scenari, materiali, oggetti e facendoli giocare – così il campione saronnese ha descritto l’esperienza – Ecco cosa è stato “A tutto tatto”, un proseguo della bellissima iniziativa da me svolta l’anno scorso con Rotary club Saronno e quest’anno ripescata grazie ai servizi sociali e ufficio istruzione del Comune di Saronno che ci hanno permesso di poterla portare proprio lì nelle scuole dove tanti bambini ci aspettavano. Sempre bello poter fare formazione nelle scuole, quante volte mi sono chiesto davanti a un bambino o una bambina, se magari le mie piccole Giorgia e Rebecca diventeranno così, brave oppure monelle oppure furbetti o chissà cos’altro. Senza dubbio tutti i bimbi sono meravigliosi”.

