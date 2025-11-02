Solaro

SOLARO – Il Crazy Cat cafè di Milano festeggia 10 anni: la sua fondatrice è la solarese Alba Gualtieri. Si tratta di un piccolo angolo di Milano con 10 ospiti felini, ex randagi adottati tramite associazioni, che vivono liberi e sereni, pronti a regalare a tutti un momento di dolcezza.

Il Crazy Cat Café nasce da un grande amore, quello per i gatti, e da un momento speciale che Alba Claire Galtieri, la sua fondatrice, non ha mai dimenticato. Durante un viaggio in Giappone nel 2014, ad Osaka Alba varcò per la prima volta la porta di un Neko Café. In quell’istante, lontana migliaia di chilometri da casa e con la nostalgia dei propri gatti rimasti in Italia, si ritrovò circondata da mici oziosi in un contesto intimo e accogliente. Fu

come ritrovare un pezzo di casa dall’altra parte del mondo. Da quella scintilla nacque il desiderio di ricreare la stessa atmosfera anche a Milano. Così

nell’ottobre del 2015, aprì il primo cat café della Lombardia.

Il 17 ottobre il locale ha spento 10 candeline e ha organizzato una serie di eventi per tutto il mese: un tour al castello sforzesco con l’associazione “Gatti Sforzeschi”, con una guida che ci ha dato una prospettiva unica, un po’ noir e misteriosa e abbiamo concluso alla scoperta dei fantastici gatti della colonia del Castello Sforzesco con una guida che ha dato una prospettiva unica, un po’ noir e misteriosa, della città, per poi concludere con nuove scoperte dei fantastici gatti della colonia del Castello Sforzesco; un modo originale per festeggiare il nostro traguardo mettendo al centro come sempre i gatti trovatelli. A questa iniziativa si sono aggiunte iniziative come il menù ispirato al Giappone, gli aperitivi solidali per promuovere l’adozione responsabile e il workshop di ceramica felina.

