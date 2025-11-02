Croce Rossa Lomazzo, progetto salute: ciclo di incontri per la prevenzione
2 Novembre 2025
LOMAZZO – Gli incontri si terranno nell’aula magna della sede Cri di Lomazzo, in via dello Sport n. 7, e affronteranno temi di grande attualità legati alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione.
-
Lunedì 3 novembre alle 20:30: “Il Nue 112: come attivare la chiamata e cosa fare in attesa dei soccorsi”. Una serata dedicata al Numero Unico per le Emergenze, per conoscere come comportarsi in situazioni critiche e collaborare al meglio con i servizi di soccorso.
-
Martedì 25 novembre alle 20:30: Con Massimo Galli parleremo di “Prevenzione cardiovascolare: segni e sintomi delle patologie cardiache”. Un incontro utile per riconoscere i segnali di rischio e imparare a prendersi cura del proprio cuore.
-
Martedì 13 gennaio alle 18: Sabrina Borghi affronterà il tema “L’alimentazione nell’anziano e nella persona fragile”, con consigli pratici per un’alimentazione equilibrata e consapevole.
-
Martedì 3 febbraio alle 20:30: Cosimo Prete parlerà di “Declino cognitivo, demenza e malattia di Alzheimer”, per comprendere meglio queste condizioni e scoprire strategie di prevenzione e sostegno.
Il progetto salute nasce nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di Ats Insubria. Un’iniziativa che mira a favorire la partecipazione, la salute e la qualità della vita delle persone anziane, ma anche a sensibilizzare tutta la comunità sui temi della prevenzione e del benessere.
