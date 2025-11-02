Lunedì 3 novembre alle 20:30: “Il Nue 112: come attivare la chiamata e cosa fare in attesa dei soccorsi”. Una serata dedicata al Numero Unico per le Emergenze, per conoscere come comportarsi in situazioni critiche e collaborare al meglio con i servizi di soccorso.

Martedì 25 novembre alle 20:30: Con Massimo Galli parleremo di “Prevenzione cardiovascolare: segni e sintomi delle patologie cardiache”. Un incontro utile per riconoscere i segnali di rischio e imparare a prendersi cura del proprio cuore.

Martedì 13 gennaio alle 18: Sabrina Borghi affronterà il tema “L’alimentazione nell’anziano e nella persona fragile”, con consigli pratici per un’alimentazione equilibrata e consapevole.

Martedì 3 febbraio alle 20:30: Cosimo Prete parlerà di “Declino cognitivo, demenza e malattia di Alzheimer”, per comprendere meglio queste condizioni e scoprire strategie di prevenzione e sostegno.