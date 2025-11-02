Ieri su ilSaronno: incidenti stradali, dibattito su Halloween e festa in Villa Gianetti
2 Novembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 1 novembre, spiccano due gravi incidenti avvenuti nella notte tra Saronno e Garbagnate, mentre si accende il dibattito politico e culturale attorno alle celebrazioni di Halloween. Non è mancato un momento di festa per famiglie e bambini a Villa Gianetti, tra giochi e travestimenti.
Grave incidente sui binari a Garbagnate, dove un 25enne è stato investito da un treno ed è stato soccorso in codice rosso. L’episodio ha causato ritardi sulle linee Milano-Saronno e Malpensa Express.
Investito sui binari a Garbagnate: 25enne in codice rosso. Ritardo su Milano-Saronno e Malpensa Express
Nella notte, al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto, si è verificato uno scontro tra due auto, con una persona rimasta ferita e trasportata in ospedale.
Scontro tra due auto nella notte al confine fra Saronno e Ceriano, un ferito
Lorenzo Azzi di Tu@Saronno critica l’amministrazione per le iniziative dedicate ad Halloween, accusandola di promuovere modelli culturali estranei rispetto alle tradizioni locali.
Halloween, Azzi su eventi del Comune: “Priorità a un modello culturale importato rispetto alle nostre tradizioni”
Arriva la replica di Saronno Civica, che difende le scelte dell’amministrazione sottolineando la differenza tra cultura e intrattenimento, e il valore dell’apertura a esperienze diverse.
Halloween, Saronno Civica replica a Tu@: “Cultura e intrattenimento non sono la stessa cosa”
Successo per l’evento di Halloween a Villa Gianetti, dove famiglie e bambini hanno partecipato a laboratori, giochi e visite guidate in un’atmosfera divertente e coinvolgente.
Halloween in Villa Gianetti tra travestimenti, giochi e visite guidate
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09