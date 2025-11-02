Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 1 novembre, spiccano due gravi incidenti avvenuti nella notte tra Saronno e Garbagnate, mentre si accende il dibattito politico e culturale attorno alle celebrazioni di Halloween. Non è mancato un momento di festa per famiglie e bambini a Villa Gianetti, tra giochi e travestimenti.

Grave incidente sui binari a Garbagnate, dove un 25enne è stato investito da un treno ed è stato soccorso in codice rosso. L’episodio ha causato ritardi sulle linee Milano-Saronno e Malpensa Express.

Nella notte, al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto, si è verificato uno scontro tra due auto, con una persona rimasta ferita e trasportata in ospedale.

Lorenzo Azzi di Tu@Saronno critica l’amministrazione per le iniziative dedicate ad Halloween, accusandola di promuovere modelli culturali estranei rispetto alle tradizioni locali.

Arriva la replica di Saronno Civica, che difende le scelte dell’amministrazione sottolineando la differenza tra cultura e intrattenimento, e il valore dell’apertura a esperienze diverse.

Successo per l’evento di Halloween a Villa Gianetti, dove famiglie e bambini hanno partecipato a laboratori, giochi e visite guidate in un’atmosfera divertente e coinvolgente.

