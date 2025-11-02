Limbiate

LIMBIATE – È stato inaugurato ieri il nuovo nido comunale “Millecolori” di via Missori, completamente rinnovato dopo un importante intervento di riqualificazione. La struttura, più moderna, sicura e accogliente, è pronta a riaprire le porte ai bambini da lunedì 3 novembre.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Antonio Romeo, che ha salutato i partecipanti, e don Raffaele, che ha impartito la benedizione. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose famiglie, delle educatrici e della pedagogista comunale Ilaria Bellinghieri, che ha accompagnato le letture animate e i giochi dedicati ai più piccoli.

Durante la mattinata non sono mancati momenti di festa e condivisione, tra luci, ombre e attività ludiche. L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per un progetto che rappresenta, come sottolineato nel corso dell’evento, «un investimento concreto nel futuro della comunità».

01112025