Altre news

SARONNO – Domenica 2 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta inizialmente molto nuvolosa o coperta, con deboli piogge attese nelle ore centrali. Si prevedono circa 11 mm di precipitazioni, in esaurimento dal tardo pomeriggio, con tendenza a cieli sereni o poco nuvolosi entro la serata.

Le temperature saranno stabili: la massima toccherà i 15°C, mentre la minima si fermerà intorno ai 12°C. I venti soffieranno deboli da Est-Nordest al mattino, per poi intensificarsi leggermente nel pomeriggio con direzione prevalentemente da Est. Al momento non sono previste allerte meteo per la zona.

Nel complesso, si tratta di una giornata tipicamente autunnale, con piogge deboli e in progressivo miglioramento verso sera, grazie all’indebolimento del sistema di bassa pressione che ha interessato la Lombardia nelle ultime ore.

In Lombardia, la situazione resta variabile. Le basse pianure occidentali, tra cui Saronno, hanno vissuto condizioni instabili con piogge anche a carattere temporalesco, ma già in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni. Nelle aree alpine e prealpine le precipitazioni sono risultate più marcate, ma anche qui è previsto un miglioramento nelle prossime ore.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09