Comasco

MOZZATE – Goodbooks, la seconda fiera mozzatese del libro e degli scrittori indipendenti, si è chiusa lo scorso 26 ottobre: gli spazi della scuola primaria Castiglioni hanno accolto 70 autori indipendenti che hanno avuto lì modo di presentare i loro libri; un ambiente, per altro, abbellito con i lavori dei bambini della scuola primaria di Mozzate.

Giunta alla seconda edizione, la fiera – svolta con il patrocinio di Mozzate, Carbonate e Locate, e con la collaborazione dell’istituto comprensivo – ha riunito scrittrici e scrittori provenienti da tutta Italia, affiancati da illustratori, fumettisti, editor e professionisti della filiera del libro, tutti rigorosamente in self publishing. Durante la giornata sono previste dieci presentazioni di libri, laboratori e workshop per bambini e adulti, oltre a momenti musicali curati dall’associazione Bandalarga.

Durante l’inaugurazione della fiera, avvenuta nella mattinata di domenica 26, sono intervenuti i tre sindaci dei comuni aderenti e la dirigente scolastica: nei loro discorsi è emerso come la cultura e la lettura siano parti essenziali della crescita personale.

Non solo lettura, al mattino si è svolto anche un momento dedicato alla sensibilizzazione ecologica. Intorno alle 11:45, i ciclisti che hanno partecipato alla Pedalata Ecologica sono giunti alla fiera, terminando l’iniziativa sportiva e sociale organizzata in memoria di Landoni Dino e Milani Carlo.

Il pomeriggio si è aperto con un’ampia sezione dedicata alla formazione e all’espressione creativa: laboratori e workshop pensati per coinvolgere sia i bambini sia il pubblico adulto, offrendo opportunità di approfondimento e apprendimento pratico in ambito letterario e artistico. La giornata ha visto il suo momento centrale con un evento dedicato al talento giovanile. Alle 16:30, si è svolta la cerimonia di premiazione del contest artistico denominato Gb Junior. Il concorso è stato specificamente ideato per valorizzare l’espressione creativa di bambini e ragazzi, e la cerimonia rappresenta il riconoscimento ufficiale dei vincitori.

“Ringraziamo di cuore tutti gli stand degli scrittori e dei plessi dell’Istituto Comprensivo che hanno partecipato alla seconda edizione de “La Fiera del Libro e degli Scrittori Indipendenti” di Mozzate”, così ha commentato l’evento l’amministrazione sulla sua pagina social.

