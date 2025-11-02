Sport

SARONNO – Dopo gli anticipi di ieri, anche oggi una intensa giornata calcistica locale; incontri dalle 14.30.

In serie D il derby Castellanzese-Varesina con arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo, assistenti Matteo Domenico Varacalli di Locri e Davide Marro di Cuneo.

In Eccellenza, 9′ giornata, giocate ieri Arconatese-Mariano 6-3, Caronnese-Vigevano 2-0, Arcellasco-Sedriano 0-0 e Besnatese-Solbiatese 1-2. Oggi Ardor Lazzate-Legnano con arbitro Alberto Guerra di Voghera, assistenti Lorenzo De Micheli di Gallarate e Mattia Sechi di Crema (alle 15); e Fbc Saronno-Lentatese con arbitro Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria, assistenti Andrea Bordone di Milano e Marco Petrosino di Abbiategrasso.

In Promozione nel girone B Rovellasca 1910-Vibe Ronchese con arbitro Marco Mennillo di Monza, assistenti Alessandro Maria Cimenti di Milano e Giorgio Albano di Legnano. Nel girone C Aurora-Gavirate con arbitro Lorenzo Carati di Milano, assistenti Tiziana Frasson di Busto Arsizio ed Alessia Santarsiero di Busto Arsizio; Ceriano Laghetto-Accademia Inveruno con arbitro Giorgio Bresciani di Busto Arsizio, assistenti Tudor Cristian Stinga di Busto Arsizio e Daniele Virgilio di Busto Arsizio; Sc United-Canegrate con arbitro Silvio Gamba di Bergamo, assistenti Matteo Besozzi di Varese e Samuele Filippini di Varese, e Universal Solaro-Verbano con arbitro Nazario Malizia di Varese, assistenti Marco Ambrosanio di Monza e Pietro Alberto Tagliabue di Monza.

In Prima categoria nel girone A Cantello Belfortese-Tradate Abbiate con arbitro Domenico Mancuso di Cinisello Balsamo, nel girone B Gerenzanese-Lainatese con arbitro Daniele Bartoli di Lecco.

In Seconda categoria nel girone R già giocata ieri Dal Pozzo-Robur 3-1, oggi Mazzo-Amor sportiva con arbitro Emanuele Prestinice di Legnano e Pro Juventute-Virtus Cantalupo con arbitro Alessandro Oldani di Legnano, nel girone S Cesano Maderno-Cogliatese con arbitro Jacopo Acquaviva di Seregno e Molinello-Cgds Misinto con arbitro Francesco Marelli di Seregno.

In Terza categoria Airoldi Origgio-Boffalorello con arbitro Gentian Mustafaj di Legnano, riposa Equipe Garibaldi.

02112025