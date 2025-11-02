Città

SARONNO – L’associazione culturale “Anima e Core”, con sede in viale Amendola 13 a Saronno, apre le iscrizioni ai nuovi corsi per l’anno in corso. Un’opportunità perfetta per chi desidera coltivare la propria creatività e imparare nuove abilità in un ambiente stimolante e accogliente.

Corso disegno per ragazzi (dai 9 ai 15 anni): 12 lezioni da 2 ore a settimana (per un totale di 24 ore), l’appuntamento è fissato per ogni martedì dalle 15 alle 17.

Corso di cucito base: 12 lezioni da 2 ore e mezza a settimana (per un totale di 30 ore), l’appuntamento è fissato per sabato dalle 9 alle 11:30.

Corso di maglia e uncinetto: 12 lezioni da 1 ora e mezza a settimana (per un totale di 18 ore), l’appuntamento è fissato per martedì dalle 17.30 alle 19.

Questi corsi sono pensati per offrire un percorso formativo pratico e coinvolgente, rivolto sia a giovani che ad adulti desiderosi di apprendere tecniche manuali e artistiche.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente l’organizzazione al numero 320 2170113.

