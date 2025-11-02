Calcio

SARONNO – La sezione Aia di Saronno lancia un appello a tutti i giovani appassionati di calcio: trasformare la passione per questo sport in un’esperienza formativa e di crescita personale, dentro e fuori dal campo. È infatti aperta la nuova edizione del corso per diventare arbitro di calcio, organizzato dall’Associazione italiana arbitri (Aia) in collaborazione con la Figc. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi che vogliano mettersi alla prova con un ruolo che richiede passione, coraggio e senso di responsabilità.

In Italia sono oltre 33.000 gli arbitri attivi, tra cui 2.200 donne, suddivisi in 206 sezioni e impegnati a dirigere ogni anno più di 570.000 partite.

Chi desidera partecipare può compilare il form sul sito ufficiale www.aia-figc.it/diventarbitro, dove sono disponibili tutte le informazioni utili per l’iscrizione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

31102025