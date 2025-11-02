Città

SARONNO – Tanti miagolii a cui rispondere, ma scaffali vuoti. È così che oggi l’Enpa di Saronno racconta lo stato dell’emergenza che sta vivendo: le scorte di cibo per le colonie feline sono finite.

I volontari, ogni giorno, raggiungono decine di postazioni sul territorio per sfamare i mici che vivono nelle aree urbane. Negli ultimi giorni però, tra nuove colonie in tutorato e richieste crescenti, il magazzino si è svuotato. E ora mancano proprio le cose base: cibo secco, umido, kitten per i più piccoli e la sabbietta per tenere puliti i box dei gattini appena arrivati.

L’appello è rivolto a chi può dare una mano. Anche una sola confezione può diventare un pasto garantito. L’associazione ricorda che, negli anni, proprio la generosità dei cittadini ha permesso ai volontari di non lasciare indietro nessuno. Oggi serve di nuovo questo slancio. Per riempire le ciotole. E per continuare a rispondere a quei miagolii che non conoscono orari.

