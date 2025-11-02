Città

SARONNO – Ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico fin dal primo giorno la mostra documentale “Il ritorno alla libertà. Gli internati militari saronnesi durante la Seconda guerra mondiale”, inaugurata ieri mattina, sabato 1 novembre, nella sala Nevera del centro culturale di Casa Morandi, in viale Santuario 2.

Dopo il taglio del nastro, numerosi cittadini hanno già visitato l’esposizione, che ripercorre le vicende e le testimonianze dei soldati saronnesi catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti, mantenendo fede ai propri ideali di libertà e dignità.

All’inaugurazione erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, che ha sottolineato il valore civile e storico dell’iniziativa: “È un momento particolarmente importante – ha affermato – Questa mostra è un esercizio di memoria per noi e per i nostri giovani, per non dimenticare il coraggio, la resilienza e la coerenza di chi ha sacrificato la propria vita pur di restare fedele ai propri principi”.

La mostra è promossa dal Gruppo familiari Imi, da Anpi Saronno e dalla Società storica saronnese, in collaborazione con l’Ufficio archivio del Comune, la Croce Rossa, la Pro Loco, l’Archivio Samuel Rimoldi e l’Archivio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni fino a domenica 9 novembre, con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

