Cronaca

SARONNO – Da un’infrazione, percorreva via Ramazzotti sul marciapiede in monopattino, ad una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Così si è messo nei guai un 14enne fermato mercoledì mattina dalla polizia locale mentre andava a scuola.

Il ragazzo, residente nel comprensorio, è passato sul marciapiede accanto ai vigili impegnati in un servizio di viabilità a sostegno di un cantiere in via Ramazzotti. Secondo la ricostruzione, avrebbe cercato di sottrarsi al fermo arrivando a colpire con il monopattino gli agenti che tentavano di fermarlo. Ha tentato anche di lanciarglielo contro appena saputo che sarebbe stato multato ed ha iniziato a dare in escandescenza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito

Sull’utilizzo dei monopattini in città, il comando della polizia locale ha sempre mantenuto una particolare attenzione anche alla luce di alcuni gravi incidenti avvenuti negli ultimi anni.

Il tema è stato al centro anche di una campagna informativa avviata a settembre 2023 dalla precedente amministrazione, con cartelloni in città, in municipio e nelle scuole per aggiornare i più giovani sulla normativa.

