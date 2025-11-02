Città

SOLARO – L’auto era già stata segnalata più volte dal sistema automatico di lettura targhe per mancanza di assicurazione e questa volta gli agenti hanno deciso di seguirla. È l’intervento avvenuto in via San Giovanni Bosco nelle scorse ore, dove la polizia locale ha fermato una Volkswagen Polo dopo averne monitorato i movimenti.

A bordo c’erano due uomini, uno di origine marocchina e uno con cittadinanza spagnola. Entrambi erano in regola con i documenti, quindi dopo i controlli hanno potuto allontanarsi ma… a piedi. Già perchè è invece risultata irregolare la posizione del proprietario della vettura: l’auto era infatti intestata a un prestanome straniero residente a Milano, senza patente e con oltre 30 mezzi registrati a suo nome.

Il veicolo è stato sequestrato e portato via con il carro attrezzi. Per l’intestatario scatterà una sanzione amministrativa che supera i 1300 euro. E per tornare in possesso della Polo sarà necessario dimostrare la stipula di una nuova assicurazione per almeno sei mesi. Il comando della polizia locale ha rimarcato l’importanza dei controlli mirati avviati sul territorio per contrastare veicoli non in regola.

