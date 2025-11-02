iltra2

TRADATE – Intervento rapido e risolutivo quello effettuato nei giorni scorsi al cancello delle scuole medie di Tradate, dove si è reso necessario un intervento di manutenzione.

A darne notizia è stato il vicesindaco Franco Accordino, che ha pubblicato un breve aggiornamento accompagnato da alcune immagini dell’intervento. “Grazie a chi ha segnalato e grazie ad Antonio che lo ha risistemato” ha scritto sui social Accordino, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e amministrazione per mantenere in ordine gli spazi pubblici e gli edifici scolastici.

L’episodio rientra nella serie di piccole manutenzioni diffuse che l’amministrazione comunale sta portando avanti in diversi punti della città, con particolare attenzione alle strutture frequentate quotidianamente da studenti e famiglie.

