Città

SARONNO – Oggi, domenica 2 novembre, è l’ultimo giorno per vivere l’atmosfera di “Trentino in Piazza” in piazza Libertà. Le casette di legno sono ancora aperte e portano in città profumi, colori e sapori delle Dolomiti in occasione della ventiquattresima edizione della rassegna dedicata ai prodotti tipici del Trentino.

Da venerdì la piazza si presenta come un piccolo villaggio alpino dove si possono trovare formaggi, salumi, grappe, vini, dolci della tradizione, miele e conserve preparati secondo ricette locali. Un percorso tra specialità che arrivano da vallate diverse, passando idealmente dal lago di Garda fino alle cime alpine.

C’è anche la Valsugana, con una casetta dedicata alla promozione turistica del territorio e alle sue proposte tra natura e cultura.

Oggi le casette restano aperte dalle 9 alle 19,30. Un’idea per trascorrere la domenica scoprendo prodotti e sapori del nord senza allontanarsi da Saronno, approfittando dell’ultima giornata disponibile.

