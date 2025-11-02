iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Dopo il sopralluogo tecnico effettuato lunedì scorso, è stata completata tra ieri e oggi la pulizia delle aree verdi all’interno dello scalo ferroviario di Venegono Superiore, lungo il parcheggio di via privata Meucci.

A darne notizia è il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che ha sottolineato come si tratti di un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra portato avanti dall’amministrazione negli ultimi due anni. “Nonostante qualcuno possa pensare di “splendere” sui social con pochi post – ha commentato il sindaco – i fatti concreti parlano chiaro”.

L’intervento si inserisce nel percorso di collaborazione avviato con Ferrovienord e con le forze dell’ordine, finalizzato a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area. Prosegue inoltre il confronto per ottenere la chiusura notturna del sottopasso ferroviario, misura ritenuta necessaria per tutelare i cittadini e prevenire situazioni di rischio.

Il sindaco Lorenzin ha infine espresso un ringraziamento a tutti gli enti coinvolti, con un pensiero particolare rivolto al prefettura di Varese, che negli ultimi due anni ha più volte dimostrato la sua vicinanza al territorio di Venegono Superiore con la propria presenza e il supporto alle iniziative locali.

(foto: un angolo dell’area stazione di Venegono Superiore)

