Volley

SARONNO – Buon sabato per le formazioni locali impegnate nel campionato di volley maschile serie B. Al Paladozio la Pallavolo Saronno ha superato 3-1 il Mondovì con parziali di 23-25, 25.17, 25-19 e 25-20.

Ieri a Caronno Pertusella i locali della Ets Rossella hanno battuto la formazione di La Spezia, Npsg, con un netto 3-0 (25-17, 25-21 e 25-14): una serata da incorniciare per i colori gialloblù, che hanno dominato l’incontro fin dal primo scambio, dimostrando una solidità impressionante in tutti i fondamentali. La squadra di coach Gervasoni è apparsa coesa, determinata e costantemente concentrata, capace di annullare sistematicamente qualsiasi tentativo di reazione da parte degli avversari. Una vera e propria “partita perfetta” che consolida il percorso in campionato.

La Miretti Limbiate invece, in casa, ha perso 1-3 contro il Sant’Anna (20-25, 23-25, 25-21 e 17-25).

In classifica dopo quattro giornate prima la Yaka Malnate con 12 punti, segue Ciriè con 11, Res Volley 10, Pallavolo Saronno e Rossella Caronno 9. Miretti in coda con 0 punti.

(foto: Pallavolo Saronno dopo la vittoria)

02112025