Città

SARONNO – La maggiore Annalisa Menga, comandante della compagnia di Saronno, ha incontrato gli studenti delle scuole medie della città nell’ambito del progetto promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese dedicato alla “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” che si celebra domani, lunedì 4 novembre. Un momento pensato per spiegare il senso profondo di questa ricorrenza e il messaggio del tema scelto quest’anno: “Difesa, la forza che unisce”.

L’iniziativa rientra nella serie di appuntamenti avviati sul territorio provinciale. I comandanti delle diverse compagnie della provincia hanno organizzato incontri coordinati insieme ai dirigenti scolastici, in diversi istituti dei principali comuni varesini. Hanno partecipato in totale oltre 400 alunni delle scuole medie.

Nel corso degli interventi gli ufficiali dell’Arma hanno illustrato perché questa festa nazionale cada proprio il 4 novembre: il riferimento è all’Armistizio di Villa Giusti del 1918 che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale, l’ingresso di Trento e Trieste e la conclusione del processo di unificazione nazionale. E hanno ricordato il valore simbolico del “Milite Ignoto”, tumulato il 4 novembre 1921 all’Altare della Patria a Roma, come momento di memoria e riconoscenza per tutti i militari caduti.

Un appuntamento che vuole trasmettere ai più giovani un messaggio di comunità, consapevolezza e identità nazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09