Calcio

SARONNO – Lutto in casa Fbc Saronno per la scomparsa della mamma dell’allenatore Fabio Tibaldo. Alle condoglianze di tutto il club si uniscono anche quella della intera redazione de ilSaronno.

Questo il messaggio della società, rivolto a mister Fabio Tibaldo ed al figlio Thomas che a sua volta veste la maglia biancoceleste, come giocatore.

Tutta la famiglia del Fbc Saronno si stringe attorno a mister Tibaldo e a suo figlio Thomas per la scomparsa della madre e nonna. Un forte abbraccio e le più sincere condoglianze da parte di tutta la società.

03112025