CARONNO PERTUSELLA – Dal 12 al 24 ottobre l’agorà del palazzo comunale di Caronno Pertusella ha ospitato una nuova e riuscitissima edizione della mostra di ceramica Raku, curata dall’associazione culturale Giocare con l’Arte.

Guidati dal Maestro Enzo Cremone, artisti adulti e bambini hanno realizzato oltre cento opere uniche, espressione di creatività e passione condivisa.

A rendere speciale questa edizione è stata la ricchezza di stili e linguaggi, con numerose sculture e creazioni multimateriche che testimoniano la maturazione artistica dei partecipanti.

L’inaugurazione, avvenuta domenica 12 ottobre alle 17, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico. Il sindaco Marco Giudici e l’assessore alla Cultura Cinzia Banfi hanno espresso grande orgoglio e soddisfazione per un evento che porta bellezza in tempi difficili.

La presidente dell’associazione Cristina Mariani Patic ha ripercorso la storia del gruppo e del suo legame con il Raku, mentre Enzo Cremone ha ricordato con emozione come alcuni dei presenti, oggi adulti, fossero bambini ai suoi primi corsi.

Durante i giorni di apertura si è registrata un’affluenza eccezionale, con la partecipazione di 22 classi scolastiche e di numerosi visitatori. Tutti hanno potuto votare le opere preferite: nella categoria “senior” si sono distinte Giulia Siragusano, Marcella Varca e Valeria Valle; tra gli “junior”, Gloria Minardi, Sofia Primerano e Melissa Desiderio.

Un’iniziativa che ha saputo unire generazioni diverse nel nome dell’arte e della bellezza, lasciando in tutti i visitatori emozioni e sentimenti più diversi.

