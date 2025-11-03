iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Malgrado il maltempo e le forti piogge che hanno caratterizzato la giornata, la tradizionale Fiera del Cardinale si è comunque svolta ieri, nella prima domenica del mese, nel centro storico di Castiglione Olona. Il meteo incerto ha portato a una riduzione del numero dei banchi, ma diversi espositori hanno deciso di sfidare coraggiosamente la pioggia, mantenendo viva una manifestazione che da anni anima il borgo quattrocentesco.

I visitatori che hanno raggiunto il centro hanno potuto approfittare della giornata per scoprire i musei cittadini e visitare la mostra didattica allestita nell’ex sala consiliare, aperta per l’occasione. Un appuntamento che, nonostante le difficoltà, ha confermato lo spirito di partecipazione e la vitalità del borgo di Castiglione Olona, in attesa delle prossime edizioni che torneranno con il consueto clima di festa.

(foto: uno dei banchi allestiti ieri nel centro storico del paese per il tradizionale appuntamento con la Fiera del Cardinale)

