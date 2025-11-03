Ieri su ilSaronno: ragazzo con monopattino fuori controllo, auto fantasma e artigianato in piazza
3 Novembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 2 novembre, spiccano gli episodi di cronaca che hanno coinvolto un giovanissimo a Saronno e un’auto senza assicurazione a Solaro. Non mancano le iniziative culturali e sociali, tra corsi creativi e l’ultimo giorno del mercatino trentino, mentre si avvicinano le celebrazioni del 4 novembre con una cerimonia speciale.
A Saronno un 14enne in monopattino ha cercato di colpire i vigili urbani intervenuti per un controllo: per lui è scattata la multa e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.
Saronno, in monopattino sul marciapiede: 14enne tenta di colpire i vigili e… oltre la multa arriva la denuncia
A Solaro i carabinieri hanno sequestrato un’auto priva di assicurazione intestata a un uomo con ben 30 veicoli a suo nome, in quello che è apparso un nuovo caso di “polo fantasma”.
Solaro, Polo fantasma senza assicurazione: sequestrato al proprietario… intestatario di 30 auto
Anima e Core rilancia a Saronno i suoi corsi dedicati alla creatività: in programma disegno, cucito e uncinetto per promuovere l’aggregazione e la manualità.
Saronno, al via i corsi di Anima e Core: disegno, cucito e uncinetto
Si è conclusa con successo l’iniziativa “Trentino in piazza” in piazza Libertà, che ha portato profumi, sapori e artigianato tipici tra le casette di legno per l’ultimo giorno di fiera.
Ultimo giorno con “Trentino in Piazza”: profumi, sapori e artigianato tra le casette di legno in piazza Libertà
In vista del 4 novembre, Saronno celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale con una cerimonia infrasettimanale e l’inaugurazione del parco dell’ex seminario.
4 novembre, celebrazione infrasettimanale con l’inaugurazione del parco dell’ex Seminario
