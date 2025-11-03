Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 2 novembre, spiccano gli episodi di cronaca che hanno coinvolto un giovanissimo a Saronno e un’auto senza assicurazione a Solaro. Non mancano le iniziative culturali e sociali, tra corsi creativi e l’ultimo giorno del mercatino trentino, mentre si avvicinano le celebrazioni del 4 novembre con una cerimonia speciale.

A Saronno un 14enne in monopattino ha cercato di colpire i vigili urbani intervenuti per un controllo: per lui è scattata la multa e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

A Solaro i carabinieri hanno sequestrato un’auto priva di assicurazione intestata a un uomo con ben 30 veicoli a suo nome, in quello che è apparso un nuovo caso di “polo fantasma”.

Anima e Core rilancia a Saronno i suoi corsi dedicati alla creatività: in programma disegno, cucito e uncinetto per promuovere l’aggregazione e la manualità.

Si è conclusa con successo l’iniziativa “Trentino in piazza” in piazza Libertà, che ha portato profumi, sapori e artigianato tipici tra le casette di legno per l’ultimo giorno di fiera.

In vista del 4 novembre, Saronno celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale con una cerimonia infrasettimanale e l’inaugurazione del parco dell’ex seminario.

