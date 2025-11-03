Meteo: sole splendente e temperature miti su Saronno
3 Novembre 2025
SARONNO – Lunedì 3 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e soleggiata su Saronno, senza rischio di precipitazioni. Il cielo resterà sereno per l’intero arco della giornata, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteo favorevoli.
Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima prevista di 18°C e una minima intorno ai 9°C. I venti soffieranno al mattino con intensità moderata da Nord-Nordovest, per poi attenuarsi nel pomeriggio mantenendo la medesima direzione. Non sono presenti allerte meteo.
Il contesto meteo risulta dunque favorevole per tutte le attività all’aperto, con una buona visibilità e condizioni gradevoli per l’autunno. Nessun fenomeno significativo è atteso nel corso della giornata.
In Lombardia, il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio regionale. In pianura possibili locali banchi di nebbia nelle ore più fredde, ma in generale il cielo resterà sereno o poco nuvoloso anche sulle aree alpine e prealpine, con temperature in linea con la stagione.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09