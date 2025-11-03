Città

SARONNO – La vicenda del ragazzo di Misinto fermato sul Malpensa Express continua ad aprire riflessioni sul tema della mobilità degli studenti e sulla chiarezza delle regole. Dopo la lettera con cui Thomas ha posto alcune domande alle istituzioni, pubblicata sul nostro sito, arriva anche un contributo dal Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Andrea Mazzucotelli chiede di guardare alla questione su più livelli. E sottolinea un primo punto: “La tariffazione del servizio aeroportuale che crea confusione a chi è poco esperto ma che sarà sistemata con l’orario di dicembre e la seconda classe ammessa”.

Per Mazzucotelli pesa anche l’approccio adottato durante i controlli: “L’imbarazzante prestazione del servizio di controllo che ha comminato una sanzione formalmente corretta ma senza erogare un servizio credibile di informazione all’utenza”. E qui il passaggio tecnico diventa centrale. Lo sottolinea con un esempio concreto: “se fosse stato tra Cadorna e Bovisa poteva scendere a Bovisa senza sovrapprezzi né sanzioni, la prima classe scatta a Bovisa”.

Infine, una terza considerazione: “Va riconosciuto che “effettua solo servizio di prima classe” è ripetuto a iosa da altoparlante e sui display nelle stazioni, comunque è una cosa che andrà a sparire”.

Una risposta che conferma quanto questa vicenda non sia solo un caso individuale, ma uno spunto di discussione su informazione, chiarezza e accessibilità del trasporto ferroviario per chi studia e si muove ogni giorno.

