Cronaca

ORIGGIO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato a Origgio, dove due ladri sono entrati in un’abitazione all’incrocio tra via Monfalcone e via Circonvallazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.30, quando era ormai buio ma le strade ancora frequentate. A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno raccontato l’accaduto sui social per mettere in guardia i concittadini. Secondo quanto riferito, i malviventi sarebbero due uomini arrivati a bordo di un’auto bianca, poi fuggiti dopo il furto.

Nel post sono state pubblicate anche alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona: in una di queste si intravede la sagoma di uno dei ladri, ripreso da lontano mentre si avvicina all’abitazione.

La segnalazione si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane nel territorio origgese e nei comuni limitrofi. Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini di mantenere alta l’attenzione, segnalando immediatamente al 112 ogni movimento sospetto o presenza anomala nei pressi delle abitazioni.

03112025