GERENZANO – Il Parco dei Mughetti invita automobilisti e motociclisti alla massima prudenza: negli ultimi giorni è stata nuovamente segnalata la presenza di ungulati, in particolare cervi, all’interno dell’area naturalistica che si estende tra Gerenzano, Uboldo, Cerro Maggiore e Origgio.

Per evitare incidenti, l’Ente Parco raccomanda di ridurre la velocità, soprattutto nelle ore serali e notturne, lungo le strade che attraversano o costeggiano il territorio protetto.

Le vie indicate come più a rischio sono:

a Gerenzano: via Lepetit, via Caravaggio, via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo;

a Uboldo: via dell’Acqua, la provinciale 527, la provinciale 25, via Caduti della Liberazione e via Cascina Regusella;

a Cerro Maggiore: la provinciale 198;

a Origgio: via per Cantalupo e viale Europa.

Il Parco ricorda che gli attraversamenti improvvisi degli animali sono frequenti in questa stagione, anche in tratti illuminati, e invita i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti o situazioni di pericolo ai Comuni o alle autorità competenti.

03112025