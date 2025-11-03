Parco dei Mughetti: attenzione ai cervi, ecco le vie a rischio
3 Novembre 2025
GERENZANO – Il Parco dei Mughetti invita automobilisti e motociclisti alla massima prudenza: negli ultimi giorni è stata nuovamente segnalata la presenza di ungulati, in particolare cervi, all’interno dell’area naturalistica che si estende tra Gerenzano, Uboldo, Cerro Maggiore e Origgio.
Per evitare incidenti, l’Ente Parco raccomanda di ridurre la velocità, soprattutto nelle ore serali e notturne, lungo le strade che attraversano o costeggiano il territorio protetto.
Le vie indicate come più a rischio sono:
-
a Gerenzano: via Lepetit, via Caravaggio, via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo;
-
a Uboldo: via dell’Acqua, la provinciale 527, la provinciale 25, via Caduti della Liberazione e via Cascina Regusella;
-
a Cerro Maggiore: la provinciale 198;
-
a Origgio: via per Cantalupo e viale Europa.
Il Parco ricorda che gli attraversamenti improvvisi degli animali sono frequenti in questa stagione, anche in tratti illuminati, e invita i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti o situazioni di pericolo ai Comuni o alle autorità competenti.
