ROVELLASCA – C’è un curioso protagonista nel Parco del Lura in questi giorni: un fungo dalle dimensioni eccezionali, scoperto lungo il torrente nel tratto di Rovellasca. La foto, circolata sui social locali, mostra una mano poggiata sul cappello dell’enorme esemplare, grande quasi quanto un piatto da portata.

Il ritrovamento è avvenuto nel “solito posto”, come scrive l’autore del post, segno che in quell’area del parco — tra Saronno, Rovello Porro, Rovellasca e gli altri comuni attraversati dal Lura — le condizioni ambientali sono particolarmente favorevoli alla crescita dei funghi.

L’autunno umido e le piogge degli ultimi giorni stanno infatti regalando una stagione abbondante per i cercatori, ma gli esperti ricordano sempre l’importanza della massima prudenza: prima di raccogliere o consumare qualsiasi fungo, è bene rivolgersi agli ispettorati micologici delle Ats, che offrono gratuitamente il servizio di riconoscimento delle specie commestibili.

Intanto, la foto del “fungo gigante del Lura” sta già facendo il giro dei gruppi online dedicati alla natura locale, tra curiosità e stupore per le sue dimensioni fuori dal comune.

(foto: un particolare del fungo)

03112025