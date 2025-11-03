Cronaca

SARONNO – Domenica mattina, poco prima dell’alba, il silenzio della città è stato interrotto dall’arrivo di un’ambulanza. Una richiesta d’aiuto arrivata dalla strada ha portato i soccorritori a raggiungere una donna aggredita dal marito in stato di ebbrezza.

I sanitari l’hanno assistita sul posto. Il quadro clinico è apparso subito serio: la donna presentava un trauma al volto. Una ferita che ha richiesto il ricovero all’ospedale di Garbagnate Milanese. Con lei sono stati accompagnati anche i figli minori.

L’aggressione risale alle prime luci di domenica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno raccolto la testimonianza della donna e la sua ricostruzione dell’accaduto e le hanno fornito tutto l’aiuto necessario.

