Cronaca

SARONNO – Una bicicletta ribaltata e abbandonata in piazza dei Mercanti ha attirato l’attenzione dei passanti e, nelle ultime ore, anche di Mario Busnelli, vicepresidente dell’associazione Saronno Point Onlus, che ha segnalato il fatto sui social per cercare di rintracciare il proprietario.

Il mezzo, una bicicletta in buone condizioni, è stato ritrovato appoggiato sulla sella, con le ruote per aria, segno evidente di un atto vandalico o di un probabile furto. Busnelli ha pubblicato la foto e un breve messaggio d’appello: «Al probabile proprietario, questa bicicletta si trova in piazza Mercato Saronno».

Il ritrovamento riporta l’attenzione su un problema purtroppo noto in città: i furti di biciclette a Saronno sono un fenomeno ricorrente. Secondo le stime raccolte negli anni scorsi, si registrerebbe una media di circa un furto al giorno, spesso nelle aree vicine alla stazione e al centro.

L’episodio di piazza dei Mercanti, oltre a segnalare l’ennesimo caso di possibile furto o danneggiamento, è anche un invito alla collaborazione: chi riconoscesse la bicicletta o ne fosse il proprietario è invitato a recarsi sul posto o contattare le forze dell’ordine per segnalarlo.

(foto; la bici abbandonata in piazza dei Mercanti)

03112025