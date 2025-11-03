Eventi

SARONNO – Prosegue con entusiasmo il ciclo di incontri letterari “La lettura del martedì“, l’iniziativa promossa dalla biblioteca della Casa di Marta e aperta a lettori di tutte le età.

Il terzo appuntamento è in programma per martedì 4 novembre, dalle 15 alle 16.30, nella sede di via Petrarca 1. Questa volta i partecipanti saranno invitati a immergersi nelle pagine di Come vento cucito alla terra di Ilaria Tuti (Longanesi), un romanzo potente e toccante che intreccia la storia e la forza delle donne. La scrittrice friulana racconta infatti le vicende di Louisa Garrett Anderson e Flora Murray, due figure realmente esistite che, durante la Prima guerra mondiale, aprirono in Francia la prima unità chirurgica interamente gestita da donne e dedicata alla cura dei soldati feriti. Una narrazione di emancipazione, coraggio e riscatto, in cui la ricerca di uguaglianza passa attraverso la dedizione, la sofferenza e la libertà. Tuti restituisce voce a un capitolo dimenticato della storia, ma anche all’umanità dei soldati che, varcando quella soglia, trovarono non solo assistenza, ma una nuova possibilità di rinascita.

Come di consueto, l’incontro sarà informale e aperto a tutti: non è necessario aver letto il libro in anticipo. Al termine della discussione verrà svelato il titolo del volume protagonista del successivo incontro, fissato per martedì 18 novembre. Tutti i romanzi proposti nel corso de “La lettura del martedì” sono disponibili per il prestito nella biblioteca della Casa di Marta, che con questo ciclo conferma la propria missione di promuovere la cultura come esperienza di condivisione, dialogo e scoperta.

(foto d’archivio)

